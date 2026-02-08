İYİ Partili isim, AK Partili belediye başkanını kıyafeti üzerinden aşağıladı hakaret etti

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, AK Parti’den 3 dönemdir belediye başkanı seçilen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef aldı. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatan Korkmaz, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz'ın AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden haraket etmesi tepki çekti.

Mehmet Emin Korkmaz'ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer aldı.

"Görevi yoksa ahırında inek sağmak mıdır?"

Paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı.