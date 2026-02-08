ClubHouse Bebek isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı

Beşiktaş Bebek’teki ClubHouse isimli mekâna düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında işletmeci Menderes Utku gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek’teki ClubHouse isimli mekana operasyon düzenlendi.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi.
MENDERES UTKU TUTUKLANDI
Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, ClubHouse işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.
Utku, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da bulunan ünlü mekanlardan ClubHouse Bebek isimli mekana dün akşam saatlerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Operasyonda 100'ün üzerinde polis ekibinin yer aldığı öne sürüldü.