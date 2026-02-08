BIST 13.522
ClubHouse Bebek isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı

ClubHouse Bebek isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı

Beşiktaş Bebek’teki ClubHouse isimli mekâna düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında işletmeci Menderes Utku gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek’teki ClubHouse isimli mekana operasyon düzenlendi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi.

MENDERES UTKU TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, ClubHouse işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması: ClubHouse Bebek isimli mekana baskın

Utku, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bulunan ünlü mekanlardan ClubHouse Bebek isimli mekana dün akşam saatlerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 100'ün üzerinde polis ekibinin yer aldığı öne sürüldü.

