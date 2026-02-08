Beşiktaş'ın yeni transferi Murillo: Tarih yazmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Panamalı sağ bek Amir Murillo, "Büyük Beşiktaş tarihinin bir parçası olmak istedim" dedi.

Beşiktaş'ın Marsilya'dan transfer ettiği 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo, Beşiktaş YouTube’a özel açıklamalarda bulundu.

'TARİH YAZMAK İSTİYORUM'

İşte röportajdan satırbaşları...

"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Beni buraya transfer ettikleri için minnettarım. Dediğim gibi gerçekten mutlu hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok gururlu hissediyorum. İlk Panamalı olmak gurur verici. Takımım için iyi iş çıkarmak istiyorum. Takımıma destek olup burada tarih yazmak istiyorum. Eğer istediklerimi başarırsam, belki de burada daha fazla Panamalı oyuncu oynayabilir."

SON DERECE HIRSLI VE AÇ

"Gerçekten çok ama çok mutluyum. Beşiktaş, gerçekten futbol dünyasının büyük kulüplerinden biri. Ayrıca benim için de yeni bir meydan okuma fırsatı. Bana planladıkları projeyi anlattılar ve ben de bunun bir parçası olmak istedim. Büyük Beşiktaş tarihinin bir parçası olmak istedim. Bu yüzden de son derece hırslı ve aç bir şekilde takımıma yardımcı olmak için buradayım."

MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU

"Haberler çıkar çıkmaz beni adeta mesaj yağmuruna tuttular. Ve bu beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü buraya gelmem için bana gerçek bir tutku ve sevgi hissettirdiler. Umarım sahada onların bana gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim."

Buraya gelmeden önce futbol dünyasından biriyle konuştun mu? Türkiye, Beşiktaş taraftarı ve atmosfer için sana ne söylediler?

"Milli takımdan bir arkadaşım var, şu anda Türkiye 2. Lig'de forma giyiyor. Onunla konuştum ve bana taraftarlar ile ilgili hep olumlu şeyler söyledi. Taraftarların çok tutkulu ve futbola aşık olduklarından bahsetti. Bu yüzden Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile bu yolculuğa çıkacak olmak son derece keyif veren bir durum. Türkiye’de çok farklı bir taraftar kültürü var."