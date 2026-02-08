Faruk Acar’dan Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Malatya'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin deprem bölgesine yaptığı sembolik hizmetleri saymasına "Şaka gibi! Utanmıyorlar da…" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Abone ol

Türkiye, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle "Asrın felaketi"ni yaşadı. Önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; Saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Yıkılan şehirler yeniden ayağa kaldırılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı konuşma eleştirilerin hedefi oldu.

Hükümetin 11 ili kapsayan büyük bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü bir süreçte, CHP’li belediyelerin sembolik yardımlarının tek tek sayılması tepki çekti.

Konuşmasına "CHP neler yaptırmış neler" diyerek başlayan Özgür Özel; Çankaya Belediyesi’nin 50 çöp konteyneri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin konteyner ve minibüs desteği, Adıyaman Belediyesi’nin cami temizleme aracı, Buca Belediyesi’nin kilit taşı ve dijital dershane çalışması, Sancaktepe Belediyesi’nin minibüs ve pikap desteğini örnek olarak gösterdi.

FARUK ACAR'DAN SERT TEPKİ: "UTANMIYORLAR DA"

Özel'in konuşmasını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Şaka gibi! Utanmıyorlar da…" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyada, tarihin en ağır imtihanlarından birine karşı yaralarımızı sarmak için gece gündüz demeden çalıştık.

455 bin konutla, 11 şehri neredeyse köyleriyle birlikte yeniden inşa ettik.

Bu olağanüstü süreci tüm dünya hayranlıkla izlerken, emeği, fedakârlığı ve insanüstü gayreti takdir ederken;

kilit taşı döşenmiş birkaç sokakla, konulan birkaç çöp konteyneriyle övünebilecek aciz bir zihniyet çıkıp, depremin yıl dönümünde bölgeye teşrif etti.

Bu zihniyetin temsilcisi olan şahıs, karşısındaki insanları hafife alarak, bir felaket alanını turist edasıyla dolaşıp günlerdir akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor.

"BUGÜN SİYASET KONUŞULMAZ DİYEREK SUSTUK ANCAK AR DAMARI ÇATLAMIŞ BİR MUHALEFET LİDERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kaybettiğimiz canlara ve geride bıraktıkları acılı ailelere duyduğumuz saygıdan, edebimizden;

“Bugün siyaset konuşulmaz” diyerek sustuk.

Ancak ar damarı çatlamış, aklı pusulasını yitirmiş, gerçekle bağını koparmış bir muhalefet genel başkanıyla karşı karşıyayız.

Felaketin ve yıkımın büyüklüğünü sahada gerçek anlamda görmedikleri için, şehirlerimizin nasıl ihya edildiğini, hangi emeklerle ayağa kaldırıldığını da idrak edemediklerinin farkındayız. Bu tabloyu görmezden gelerek yalanla, çarpıtmayla ve açık bir acziyetle savrulan bu siyasetin hükmünü aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

"İNSAN UTANIR"

İnsan utanır.

Onca emeğe, onca yapılan işe rağmen hakkı teslim etmek yerine siyasi cambazlığa devam edenler bilmelidir ki;

bu millet, samimiyetsizliğe de istismara da asla prim vermez.

Acıyı propaganda malzemesine çeviren bu anlayış, ne milletin hafızasında ne de bu ülkenin siyasi ciddiyetinde bir yer bulur. Bu tavır, çaresizliğin en gürültülü halidir ve milletin nazarında hiçbir karşılık bulamayacaktır.