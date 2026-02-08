BIST 13.522
Muhalefet ülkeyi yönetmeye hazır mı? Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

Muhalefet kanadının ısrarla erken seçim talep etmesi sonrası anket şirketleri de Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor..

MetroPOLL araştırma şirketi, son yaptığı ankette vatandaşlara, "Muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

YÜZDE 60,8 "HAYIR" DEDİ


15-21 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan ankete katılanların yüzde 37'si bu soruya "Evet" cevabını verirken, yüzde 60,8 "Hayır" dedi.

Katılımcıların yüzde 1,8'i ise fikir beyan etmedi.

KARARSIZLAR AZALDI

Öte yandan anketlere damga vuran "Kararsızlar", son ankette de öne çıktı. Daha önce yüksek olan "Fikrim yok" yanıtının düştüğü gözlemlendi.

