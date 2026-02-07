BIST 13.522
Almanya'daki 1.3 milyon Türk'ten 30 bini Türk pasaportuna başvurdu

Almanya’da yalnızca Alman pasaportuna sahip yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk’ten, çifte vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesinin ardından sadece 30 bininin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu’nda yaptığı bir sunum yaptı.

Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Turus, Almanya’da 2024 yılında yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasası sonrası Türk vatandaşlığına yönelik başvuru sayılarının beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Turus, “Şu ana kadar 30 bine yakın başvuru var ancak açıkçası bu rakamın daha yüksek olmasını bekliyorduk” dedi.

"IRKÇILIK ENDİŞESİ BELİRLEYİCİ FAKTÖR"

Düşük başvuru oranlarının nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Turus, Avrupa genelinde yükselen aşırı sağ ve ırkçı söylemlerin önemli bir caydırıcı unsur olduğuna dikkat çekti.

Turus, “Avrupa’da artan ırkçılık, kimliğin açıkça ifade edilmesini zorlaştırıyor. Almanya’da yeni kurulan ve aşırı sağa yakınlığıyla tartışılan hükümet, ‘Çifte vatandaş olursam yaşamım zorlaşır mı?’ kaygısını doğuruyor” ifadelerini kullandı.

Bu endişelerin saha araştırmalarında da net şekilde görüldüğünü vurgulayan Turus, Türkiye’nin yurtdışındaki vatandaşlarına daha güçlü bir güven mesajı vermesi gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımıza arkalarında Türkiye’nin olduğunu daha net ve güçlü bir biçimde hissettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

