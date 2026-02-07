BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de tır ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı...

Mardin'de tır ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı...

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır, Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya o soruya cevap verdi
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya o soruya cevap verdi
Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü!
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü!
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
İBB'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu
İBB'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yalova'da yapılacak konutların kurası çekildi
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yalova'da yapılacak konutların kurası çekildi
Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu
Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu
Eski NFL oyuncusu Darron Lee "cinayet şüphesiyle" gözaltına alındı
Eski NFL oyuncusu Darron Lee "cinayet şüphesiyle" gözaltına alındı