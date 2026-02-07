BIST 13.522
Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu

Son olarak 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü formasını giyen deneyimli futbolcu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu. Potuk, Bodrum FK'ya imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 4 oyuncuyu renklerine bağladı. Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda UAE Pro Ligi ekiplerinden Ajman Cub forması giyen Dino Hotic ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nden Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile 2,5 yıl, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı da paylaşımda kaydedildi.

Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu - Resim: 0

