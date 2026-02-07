BIST 13.522
Araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybeden polisin eşi yaşananları anlattı

Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi Emel Keskin konuştu. Keskin olayın nasıl başladığını anlattı.

Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi Emel Keskin, olaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2011 yılında evlendiklerini ve iki çocukları bulunduğunu anlatan Keskin, eşinin yardımsever, hayırsever ve kimseye zararı olmayan bir insan olduğunu söyledi.

Olay günü eşinin 2 Şubat'ta saat 16.00'da araç muayene istasyonunda randevusu bulunduğunu ifade eden Keskin, sıra beklerken eşiyle telefonda görüştüklerini ve işlemler bittikten sonra çocukları alarak eve geleceğini söylediğini aktardı.

Bir süre sonra eşinin kendisini tekrar aradığını belirten Keskin, eşinin "Burada bir kavga oldu, darbedildim. Hastaneye gidip rapor alacağım." dediğini anlattı.

