BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  EKONOMİ

İBB'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu

İBB'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yeni evlenen çiftler için sunduğu "evlilik desteği" 40 bin liraya çıkarıldı.

Abone ol

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte ihtiyaç durumu tespit edilen çiftlere ekonomik destekte bulunmak amacıyla verilen destek 30 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi.

Başvurular, İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, [email protected] mail adresi, Çözüm Merkezi Mobil Uygulama, "https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen" ve "sosyalyardim.ibb.gov.tr" internet siteleri, 0552 153 00 34 nolu WatsApp uygulaması, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları üzerinden alınıyor.

"Evlilik desteği" alabilmek için İstanbul'da ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi ve 3 ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması gerekiyor.

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor, başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul'da olması yeterli olurken, evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin kentte olması şartı isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yalova'da yapılacak konutların kurası çekildi
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yalova'da yapılacak konutların kurası çekildi
Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu
Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu
Eski NFL oyuncusu Darron Lee "cinayet şüphesiyle" gözaltına alındı
Eski NFL oyuncusu Darron Lee "cinayet şüphesiyle" gözaltına alındı
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da 35 dakikalık yok 5 dakikaya iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da 35 dakikalık yok 5 dakikaya iniyor
Otomobil alacaklara müjde! Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek adım
Otomobil alacaklara müjde! Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek adım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzurum'da konuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzurum'da konuştu
Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e: "Matematik bilmediği çok açık"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e: "Matematik bilmediği çok açık"
Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Nevşehir'de emekli doktor 650 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdı
Nevşehir'de emekli doktor 650 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdı