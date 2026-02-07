İBB'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yeni evlenen çiftler için sunduğu "evlilik desteği" 40 bin liraya çıkarıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte ihtiyaç durumu tespit edilen çiftlere ekonomik destekte bulunmak amacıyla verilen destek 30 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi.

Başvurular, İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, [email protected] mail adresi, Çözüm Merkezi Mobil Uygulama, "https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen" ve "sosyalyardim.ibb.gov.tr" internet siteleri, 0552 153 00 34 nolu WatsApp uygulaması, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları üzerinden alınıyor.

"Evlilik desteği" alabilmek için İstanbul'da ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi ve 3 ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması gerekiyor.

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor, başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul'da olması yeterli olurken, evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin kentte olması şartı isteniyor.