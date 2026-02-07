BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  EKONOMİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya o soruya cevap verdi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya o soruya cevap verdi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tatilcinin can güvenliği ve güvenle tatil yapabilecekleri otellerin rezervasyon ve önerisinde TÜRSAB'a bağlı seyahat acentalarınıza ne gibi uyarı, talimatnameleriniz ve uygulamalarınız oldu?" sorusunu yanıtladı. Bağlıkaya, acentalar için tavsiye niteliğinde güvenlik kitabı yayınladıklarını belirtti.

Abone ol

İnternethaber seyahat yazarı Alper Tekbaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya, "TÜRSAB olarak otel rezervasyonu yapılan acentalarınıza tatilcinin can güvenliği ve güvenle tatil yapabilecekleri otellerin rezervasyon ve önerisinde ne gibi uyarı, talimatnameleriniz ve uygulamalarınız oldu?" şeklinde soru yöneltti.

Tekbaş bu soruya, "Acentalar için tavsiye niteliğinde güvenlik kitabı yayınladık, bir otel ile anlaşırken müşterisini göndermeden önce nelere dikkat etmeleri gerektiği çok detaylı biçimde orada var. Bizim web sitemizden de ulaşılabilir" diyerek yanıt verdi.

Bağlıkaya şöyle devam etti:

"Artık otel rezervasyonu ve tercihlerinde güvenli tatil adına tüm yükümlülüklerini, şartları yerine getiren ve gerekli donanım ve tedbirlerini alan ve uygulayan oteller tatil tercihlerinde ilk sırada sorulması gereken bir zorunluluk oldu. Lütfen otel rezervasyonu yapacağınız tur operatörüne bu hususları mutlaka sorun ve inceleyin oteli. Tatil tadında kalın"

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü!
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü!
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
İBB'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu
İBB'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yalova'da yapılacak konutların kurası çekildi
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yalova'da yapılacak konutların kurası çekildi
Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu
Fenerbahçe'de forma giymişti! Alper Potuk'un yeni adresi bakın neresi oldu
Eski NFL oyuncusu Darron Lee "cinayet şüphesiyle" gözaltına alındı
Eski NFL oyuncusu Darron Lee "cinayet şüphesiyle" gözaltına alındı
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da 35 dakikalık yok 5 dakikaya iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da 35 dakikalık yok 5 dakikaya iniyor
Otomobil alacaklara müjde! Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek adım
Otomobil alacaklara müjde! Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek adım