TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya o soruya cevap verdi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tatilcinin can güvenliği ve güvenle tatil yapabilecekleri otellerin rezervasyon ve önerisinde TÜRSAB'a bağlı seyahat acentalarınıza ne gibi uyarı, talimatnameleriniz ve uygulamalarınız oldu?" sorusunu yanıtladı. Bağlıkaya, acentalar için tavsiye niteliğinde güvenlik kitabı yayınladıklarını belirtti.

İnternethaber seyahat yazarı Alper Tekbaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya, "TÜRSAB olarak otel rezervasyonu yapılan acentalarınıza tatilcinin can güvenliği ve güvenle tatil yapabilecekleri otellerin rezervasyon ve önerisinde ne gibi uyarı, talimatnameleriniz ve uygulamalarınız oldu?" şeklinde soru yöneltti.

Tekbaş bu soruya, "Acentalar için tavsiye niteliğinde güvenlik kitabı yayınladık, bir otel ile anlaşırken müşterisini göndermeden önce nelere dikkat etmeleri gerektiği çok detaylı biçimde orada var. Bizim web sitemizden de ulaşılabilir" diyerek yanıt verdi.

Bağlıkaya şöyle devam etti:

"Artık otel rezervasyonu ve tercihlerinde güvenli tatil adına tüm yükümlülüklerini, şartları yerine getiren ve gerekli donanım ve tedbirlerini alan ve uygulayan oteller tatil tercihlerinde ilk sırada sorulması gereken bir zorunluluk oldu. Lütfen otel rezervasyonu yapacağınız tur operatörüne bu hususları mutlaka sorun ve inceleyin oteli. Tatil tadında kalın"