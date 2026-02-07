BIST 13.522
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey, kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey

