FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası'nda yönetici olarak yer alacağını açıkladı.

Brand&Sport Summit etkinliğine katılan Cüneyt Çakır, burada futbol gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hakemliği bıraktıktan sonra nen en büyük hedefinin yönetici olarak Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu söyleyen Çakır, bu konuda FIFA'dan güzel bir haber aldığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev alacağını söyleyen Cüneyt Çakır, "İlk defa bir Türk Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev alacak. Gerçekten çok büyük bir gurur." diye konuştu.

 Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın da Amerika'da olmasını dilediğini söyledi.

