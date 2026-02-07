Antalyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanından eli boş döndü

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük Antalyaspor'u konuk etti. Karagümrük mücadeleyi 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Maçtaki tek golü 5. dakikada Serginho kaydetti.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, Süper Lig’de puanını 12’ye yükseltti. Ancak alınan üç puana rağmen kırmızı-siyahlılar son sıradan kurtulamadı. Antalyaspor ise 20 puanda kalarak haftayı 13. sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Jakob Kalaycı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Babicka, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleci Julian'ın yanından kaleye gönderdi. Sol çapraza açılan meşin yuvarlağı Serginho, kale çizgisinin gerisinde tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden Barış Jakob Kalaycı'nın yaptığı sert vuruşta top, yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Babicka'nın şutunda top savunmaya da çarparak az farkla üstten dışarı gitti.

Fatih Karagümrük, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

50. dakikada Safuri'nin sağdan kullandığı frikikte ceza sahası içinde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Doğukan Sinik'in yerden şutunda kaleci Grbic, uzanarak topu kontrol etti.

Aynı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Babicka'nın sert şutunda kaleci Julian, topu kornere çeldi.

83. dakikada Paal'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Fatih Karagümrük, maçı 1-0 kazandı.