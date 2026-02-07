Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu
Süper Lig için ara transfer dönemi resmen sona erdi. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek adına yeni transferler yaptı. Yapılan harcamalardan sonra Süper Lig'de ilk 10'a giren takımların kadro değerleri güncellendi.
Başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere ara transfer döneminde Süper Lig ekipleri kadrosuna yeni yıldızlar kattı. Sona eren kış transfer dönemi sonrası Süper Lig'de en değerli 10 kadro da belli oldu. İşte kadro değerleri ile ilk 10'a giren kulüp...
Gaziantep FK: 30 milyon euro
Çaykur Rizespor: 40.2 milyon euro
TÜMOSAN Konyaspor: 42.6 milyon euro
