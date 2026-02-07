BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53

Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu

|
Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu

Süper Lig için ara transfer dönemi resmen sona erdi. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek adına yeni transferler yaptı. Yapılan harcamalardan sonra Süper Lig'de ilk 10'a giren takımların kadro değerleri güncellendi.

Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu - Resim: 1

Başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere ara transfer döneminde Süper Lig ekipleri kadrosuna yeni yıldızlar kattı. Sona eren kış transfer dönemi sonrası Süper Lig'de en değerli 10 kadro da belli oldu. İşte kadro değerleri ile ilk 10'a giren kulüp...

111
Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu - Resim: 2

Gaziantep FK: 30 milyon euro

211
Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu - Resim: 3

Çaykur Rizespor: 40.2 milyon euro

311
Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu - Resim: 4

TÜMOSAN Konyaspor: 42.6 milyon euro

411