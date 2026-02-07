Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi: Yıldız transferler sonrası en pahalı takım belli oldu

Başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere ara transfer döneminde Süper Lig ekipleri kadrosuna yeni yıldızlar kattı. Sona eren kış transfer dönemi sonrası Süper Lig'de en değerli 10 kadro da belli oldu. İşte kadro değerleri ile ilk 10'a giren kulüp...