Tedesco: 'Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan sonra bayrağı devralan Domenico Tedesco, takımın gidişatına ilişkin bir dizi değerlendirmede bulundu.

HT Spor'dan Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Tedesco, Türkiye'de "kendini evinde gibi hissettiğini" söyledi.

İşte, Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"İtalya'da doğdum. İki ebeveynim de İtalyan. Tabii ki bu İtalyan köklerim var. Ve İtalya'ya da birçok hafta gidebiliyoruz tatil için. Dolayısıyla İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var. Çok fazla İtalyanlık var bende. Çalışma şekli olarak Almanya'da yetiştim. Okula gittim, orada çalıştım. Sanırım biraz karışım gibi. Çok söylemesi kolay değil. Ama daha çok Akdenizli gibi hissediyorum."

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendimi evimde gibi hissediyorum. 5-5.5 aydır burada olsam da... Çok daha uzun zamandır buradaymışım gibi, çok fazla maç oynadık. Burada olduğumdan beri 30 maç oynamışızdır diye düşünüyorum. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Bütün Fenerbahçe'nin içerisindeki, Fenerbahçe'nin etrafındaki tüm insanlar, dışarıdaki tüm insanlar... Onlarla güzel bir fikre sahibim ve gerçekten iyi hissediyorum. Türk futbolundan dolayı, Türk futbolunun parçası olduğum için de çok mutluyum.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY TECRÜBE ETMEDİM"

Buraya geldiğimde takımları analiz ediyorsunuz. Deplasman maçları olsun, evdeki maçları olsun. Özel bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Takdir ediyorum ve keyif alıyorum bundan. Başkanlık değişimiyle alakalı olarak daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. Belçika'da, Belçika Milli Takımı'nda bunu tecrübe etmiştim. Çok böyle duygusallık anlamında çok benzediğini söyleyemem. Burada 6-8 gün olmuştu. Sanırım Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu.