Samsunspor - Trabzonspor Süper Lig maçı
Ligde haftanın açılış maçında Samsunspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Abone ol
Trabzonspor, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsunspor 0-1 Trabzonspor (CANLI SKOR)
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kardeniz derbisini hakem Alper Akarsu yönetecek.
Antalya deplasmanda beklenmedik 2 puan bırakan Trabzonspor, yarın Komşusu Samsunspor'u yenip bir sonraki hafta Papara Park'ta oynayacağı Fenerbahçe karşısına moralli çıkmak istiyor.
42 puanla 3'üncü sırada bulunan bordo-mavililer, Samsunspor’u yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Fırtına'da'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle yarınki 7 Şubat Cumartesi) mücadelede forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Ernest Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.
Arnavut 10 numara Samsunspor karşısında sarı kart görürse Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu