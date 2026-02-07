BIST 13.522
Kenan Yıldız 4,5 yıllık kontratı imzaladı: 2030'a kadar İtalya'da

Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. 21 yaşındaki milli yıldız, siyah-beyazlılar ile yeni sözleşmeyi imzaladı.

İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, Juventus'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki milli yıldız, İtalyan deviyle olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. Genç futbolcu, Juve ile 4,5 yıllık yeni mukaveleye imza attı.

31 MAÇTA 17 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 31 resmi maça çıkarken, 9 gol, 8 asistle 17 gole direkt katkıda bulundu.

A Milli Takım formasını da 26 kez sırtına geçiren Kenan, 5 kez fileleri havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Dünya futboluna önümüzdeki yıllarda damga vurması beklenen Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre, Kenan Yıldız Juventus'tan senede 6 milyon Euro kazanacak.

