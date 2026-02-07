BIST 13.522
Beşiktaş Gain, Esenler Erokspor'u farklı geçti

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Safiport Esenler Erokspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek parkeden galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAIN, Safiport Esenler Erokspor'u 88-68 mağlup ederek parkeden galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.

Savunmada sertliğini artıran Beşiktaş GAİN, ilk yarıyı 43-34 üstünlükle geçti. Üçüncü periyotta farkı açan Kartal, final çeyreğine 69-51 önde girdi.

Son bölümde de oyun disiplinini koruyan Beşiktaş GAİN, mücadeleyi 20 sayı farkla kazanmayı başardı.

