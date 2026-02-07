BIST 13.522
Zelenski: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Moskova'nın, savaşı yakın gelecekte sona erdirmek için hazır olmadığını söyledi.

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, ülkesine bu sabah yaklaşık 40 füze ve 400'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda enerji altyapısının hedef alındığını kaydeden Zelenski, "Maalesef enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Rusya, hem cephe açısından hem de bu tür büyük çaplı saldırılarla Ukrayna'nın adeta yıkımı politikasını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da önemli enerji altyapılarını hedef aldığını kaydeden Zelenski, bu durumun Avrupa'nın güvenliği açısından da tehlikeli olduğunu belirtti.

Zelenski, ABD, AB ve müttefiklerin, Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

