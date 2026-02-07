BIST 13.522
Samsun'da Onuachu'nun gecesi: Duble yaptı

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, Samsunspor deplasmanında iki gol kaydederek yıldızlaştı.Maçta toplam 4 gol atan Onuachu'nun bir golü ofsayta takılırken diğer golü ise VAR tarafından iptal edildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

Maçta gecenin yıldız ismi ise Onuachu oldu.

23'üncü ve 81'inci dakikalarda 2 gol kaydeden tecrübeli ismin ilk yarıda ofsayt sayılan bir golü ve 55'inci dakikada da iptal edilen bir golü  daha var.

23. dakikada Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.

TAKIMINI ATEŞLEYEN GOLLER

55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

GOL KRALLIĞINDA LİDER

Nijeryalı yıldız bu gollerle birlikte gol krallığı tablosunda 15 golle birinci sıraya yükseldi.

