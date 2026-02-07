BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  DÜNYA

Netanyahu ve Trump'tan flaş görüşme kararı: ABD'ye gidecek

Netanyahu ve Trump'tan flaş görüşme kararı: ABD'ye gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

Abone ol

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada, ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun müzakerelerin "İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı" ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vincent Kompany: 'Sacha Boey 8 hafta boyunca hastaydı'
Vincent Kompany: 'Sacha Boey 8 hafta boyunca hastaydı'
Trabzonspor, konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 mağlup etti
Trabzonspor, konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 mağlup etti
Özdemir Bayraktar’ın hayatı belgesel oldu: “Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” yayında
Özdemir Bayraktar’ın hayatı belgesel oldu: “Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” yayında
81 ilde aynı anda kitap okuma seferberliği başlatılacak
81 ilde aynı anda kitap okuma seferberliği başlatılacak
Adalet Bakanı Tunç, Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
Adalet Bakanı Tunç, Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
Zelenski: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor
Zelenski: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor
Beşiktaş Gain, Esenler Erokspor'u farklı geçti
Beşiktaş Gain, Esenler Erokspor'u farklı geçti
Tedesco: 'Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum'
Tedesco: 'Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum'
Almanya'daki 1.3 milyon Türk'ten 30 bini Türk pasaportuna başvurdu
Almanya'daki 1.3 milyon Türk'ten 30 bini Türk pasaportuna başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Önemli kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Önemli kararlar aldık
Trump'tan skandal paylaşıma skandal savunma! Özür dilemeyi reddetti
Trump'tan skandal paylaşıma skandal savunma! Özür dilemeyi reddetti
Kenan Yıldız 4,5 yıllık kontratı imzaladı: 2030'a kadar İtalya'da
Kenan Yıldız 4,5 yıllık kontratı imzaladı: 2030'a kadar İtalya'da