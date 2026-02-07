BIST 13.522
Trabzonspor, konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de Cumartesi gününün kapanışı, Karadeniz derbisiyle yapıldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Trabzonspor, Paul Onuachu ve Ernest Muçi'nin (P) attığı gollerle 3-0 kazanmasını bildi.

Onuachu, 23. dakikada Ernest Muçi'nin açtığı ortaya iyi yükselerek Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'u çaresiz bıraktı. 

İkinci yarının 54. dakikasında, bu kez Christ Inao Oulai'nin ortasına yükselen Onuachu bir gol daha kaydetti. Fakat bu gol, hakem Alper Akarsu'nun VAR monitöründe yaptığı inceleme sonucunda, bir önceki pozisyonda faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Benzer şekilde, 60. dakikada Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin attığı gol, yan hakemin uyarısıyla beraber ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

81. dakikada ceza sahasının sağında Ernest Muçi ile Umut Nayir paslaştı. Nayir, topu içeride müsait pozisyondaki Paul Onuachu'ya çevirdi. Onuachu'ya topu boş ağlara göndermek kaldı: 2-0.

Maçta son sözü penaltıdan Ernest Muçi söyledi. Soner Gönül'ün eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu doğrudan penaltı kararı verdi. 90+1'de topun başına geçen Muçi sol köşeye çıkarttığı sert şutla durumu 3-0'a getirdi.

Müsabakada başka gol olmayınca Trabzonspor, zorlu virajı 3 puanla aşmış oldu. Bordo-Mavililer, 42 olan puanını 45'e çıkarıp 3. sıradaki yerini perçinledi. Samsunspor da 30 puanla 7. sırada kaldı.

Trabzonspor önümüzdeki hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Samsunspor da Antalyaspor deplasmanına gidecek.

