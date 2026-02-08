BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL

Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı; DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu

Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı; DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu

Son günlerde artan yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1251 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri'nin taştığı Edirne'nin Elçili köyünde tarım arazilerini su basarken, su pompası inşaatında çalışan iki işçi de sedye üstünde mahsur kaldı.

Abone ol

Son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1251 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri'nin taştığı Edirne'de, Elçili köyünde iki işçi sedde üstünde mahsur kaldı.

Köyde nehrin yatağın taşmasıyla birlikte tarım arazilerini su basarken, su pompası inşaatında çalışan Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan isimli işçiler sedye üstünde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri gönderildi. AFAD ekiplerinin bot yardımıyla ulaştığı iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partili isim, AK Partili belediye başkanını kıyafeti üzerinden aşağıladı hakaret etti
İYİ Partili isim, AK Partili belediye başkanını kıyafeti üzerinden aşağıladı hakaret etti
Trump karar verdi, o ülkede her şey değişti! Oteller kapandı, çalışma saatleri değişti
Trump karar verdi, o ülkede her şey değişti! Oteller kapandı, çalışma saatleri değişti
Muhalefete Metropoll anketi şoku Şamil Tayyar paylaştı: Tümden çökeceği anlaşılıyor
Muhalefete Metropoll anketi şoku Şamil Tayyar paylaştı: Tümden çökeceği anlaşılıyor
Japonya erken genel seçim için sandık başında
Japonya erken genel seçim için sandık başında
Şans oyunlarına sıkı önlem! Bankalar düğmeye bastı, para yatıranın...
Şans oyunlarına sıkı önlem! Bankalar düğmeye bastı, para yatıranın...
Alperen Şengün son maçta parladı son dönemdeki düşüşe son verdi
Alperen Şengün son maçta parladı son dönemdeki düşüşe son verdi
ClubHouse Bebek isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı
ClubHouse Bebek isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı
Siyaset kulisleri karıştı! CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor?
Siyaset kulisleri karıştı! CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor?
Fetih Tekke duyurdu: Fenerbahçe maçına yetişmeyebilir
Fetih Tekke duyurdu: Fenerbahçe maçına yetişmeyebilir
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa, bölgedeki üslerini hedef alırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa, bölgedeki üslerini hedef alırız
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'dan santrafor açıklaması
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'dan santrafor açıklaması
Beşiktaş'ın yeni transferi Murillo: Tarih yazmak istiyorum
Beşiktaş'ın yeni transferi Murillo: Tarih yazmak istiyorum