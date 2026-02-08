BIST 13.522
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'dan santrafor açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Deminico Tedesco, ara transfer döreminde takıma santrafor alınmamasıyla ilgili endişeli olmadığını söyleyerek "Talisca oynayabiliyor. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir." dedi.

Fenerbahçe'nin başarılı İtalyan Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. 5.5 aydır burada olsam da uzun zamandır buradaymış gibiyim. Türk futbolunun bir parçası olduğum için çok mutluyum.

'SANTRFOR KONUSUNDA ENDİŞELİ DEĞİLİM'
"Santrafor konusunda endişeli değilim. Bu takıma çok güveniyorum. Son dört aya bakarsanız üç santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Sahip olduğumuz şeyden dolayı gurur duyuyorum. Biz yapacağız. Talisca oynayabiliyor. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz buradayız. Elimizdeki oyuncuları konuşmak daha önemli."

'KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN HARİKA BİR KARAKTERİ VAR'
"Kerem Aktürkoğlu'nun harika bir karakteri var. Asla vazgeçmiyor, pes etmiyor. Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı. İyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor."

'KONSERİNE GİTMEK İSTERDİM'
"Tarkan konserine gitmeyi istiyordum ama fırsatım olmadı. Ev sevdiğim şarkısı 'Dudu'. Almanya'da çok ünlü bir şarkı. Okuldaki arkadaşlarım dinlerken Tarkan'ı tanıdım. Onu seviyorum. Takım otobüsünde de şarkılarını açıyoruz."

