Alperen Şengün son maçta parladı son dönemdeki düşüşe son verdi

Alperen Şengün son maçta parladı son dönemdeki düşüşe son verdi

NBA'de Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçında Tari Eason - Alperen Şengün şovu vardı. Alperen 17 sayı, 12 ribaund, 11 asist, 3 blok, 3 top çalmayla triple-double yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder’ı deplasmanda 112-106 mağlup ederek iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

 Houston Rockets’ı, 26 sayıyla sezonun en iyi performansını sergileyen Tari Eason ve son 6 maçta düşüş yaşayan Alperen Şengün sırtladı. Alperen karşılaşmayı 17 sayı, 12 ribaund, 11 asist, 3 blok, 3 top çalmayla tamamlayıp triple-double yaptı.

