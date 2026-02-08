Fetih Tekke duyurdu: Fenerbahçe maçına yetişmeyebilir

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke galibiyeti değerlendirdi. Tekke, takımın başarılı futbolcusu Zubkov'un son durumu hakkında konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor galibiyetinin ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.



Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle:



"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor."



"Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız."



Fatih Tekke, Zubkov için "Zubkov’un durumu çok net değil, umarım yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde." ifadelerini kullandı.