Yerlikaya duyurdu: Yurt dışındaki 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 6 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 6 suçluyu ülkemize getirdik." dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından suçluların getirildiği ülke ve işlediği suçları açıkladı.

“15 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK”

Bakan Yerlikaya:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu, Gürcistan(6), Almanya(4), Karadağ(2), Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan ülkemize Getirdik.

Kırmızı Bültenle Aradığımız;

-“Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs ALMANYA’da, (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)

-“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan İ.A. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme” suçlarından aranan M.D. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Kasten Öldürme” suçundan aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme” suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Uyuşturucu Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs KARADAĞ’da,

-“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit” suçlarından aranan G.A. isimli şahıs KARADAĞ’da,


-“Dolandırıcılık” suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA’da,

Ulusal Seviyede Aradığımız;

-“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs YUNANİSTAN’da,

-“Kasten Öldürme, Yaralama” suçlarından aranan N.U. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

-“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan A.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Hırsızlık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok.

