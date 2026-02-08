2026 aidat tarifesi belli oldu! İşte o rakamlar...
Yeni yılda geçerli olacak aidatlar için genel kurullar yapıldı, rakamlar netleşti. İstanbul’da artışlar yüzde 30-48 bandında olurken, kimi sitelerde yüzde 75’e kadar çıktı.
İl genelinde ortalama aidat bedeli 3 bin 300 TL’ye, merkezi ilçelerde 6-8 bin TL’ye ulaştı. Lüks sitelerde ise 70 bin TL’ye kadar yükseldi. Yönetim şirketlerinin, aidatlara sınırlama gelecek endişesiyle zamları üst seviyede tutması dikkat çekti.
Milyonlarca hanede en önemli gider kalemlerinden biri aidatlar oldu. Öyle ki artık bütçeleri zorlayan rakamlar taşınmalara neden olmaya başladı. Site yönetim şirketleri, asgari ücret artışı ile yükselen personel maliyeti ve enflasyona bağlı artan giderleri gerekçe gösterirken, son yıllarda bu gerekçelerle dahi açıklanmayacak fahiş zamlar büyük tepkilere yol açtı. Yaşanan mağduriyetler ve suiistimaller nedeniyle konu kamunun da gündemine geldi ve yasal bir düzenleme de yapıldı.
Peki yasal düzenlemenin hayata geçtiği 2026’da zamlar ne oldu? Eva Gayrimenkul Değerleme, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aidat zamlarını inceledi. İşte araştırmanın sonuçları...
% 30-75 ARASINDA YAPILDI
İstanbul’da ilçe ortalamalarında 2025–2026 döneminde artışlar yüzde 30-48 bandında gerçekleşti. İstanbul’un genelinde ortalama artış yüzde 40 seviyesine ulaştı.
Bazı markalı projelerde aidat artışları yüzde 70–75 seviyelerine kadar çıktı. Bu tür yüksek oranlar, personel giderlerinin ve ortak alan işletme maliyetlerinin bütçe içindeki payının yüksek olduğu, ertelenmiş bakım ve onarım harcamalarının tek bir dönemde devreye alındığı projelerde görüldü.
2025 yılında İstanbul ortalaması 2 bin 380 TL seviyesindeyken, 2026 yılında 3 bin 330 TL seviyelerine yükseldi.