2026 aidat tarifesi belli oldu! İşte o rakamlar...

Milyonlarca hanede en önemli gider kalemlerinden biri aidatlar oldu. Öyle ki artık bütçeleri zorlayan rakamlar taşınmalara neden olmaya başladı. Site yönetim şirketleri, asgari ücret artışı ile yükselen personel maliyeti ve enflasyona bağlı artan giderleri gerekçe gösterirken, son yıllarda bu gerekçelerle dahi açıklanmayacak fahiş zamlar büyük tepkilere yol açtı. Yaşanan mağduriyetler ve suiistimaller nedeniyle konu kamunun da gündemine geldi ve yasal bir düzenleme de yapıldı.

Peki yasal düzenlemenin hayata geçtiği 2026’da zamlar ne oldu? Eva Gayrimenkul Değerleme, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aidat zamlarını inceledi. İşte araştırmanın sonuçları...