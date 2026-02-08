BIST 13.522
POLİTİKA

Siyaset kulisleri karıştı! CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor?

Ankara'da konuşulan CHP'den AK Parti'ye transfer iddiaları siyasi gündemde ana konu oldu. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmek istediği hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için kulis yaptığı iddia ediliyor.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programının moderatörü gazeteci Gürkan Hacır, Ankara kulislerini çalkalayan bir transfer iddiasını ekranlara taşıdı. Konuşulanlara göre CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmenin hazırlıklarını yapıyor.

"ERDOĞAN'I KARŞILAMAYA GİDİYOR AK PARTİ İLE KONTAKTA"

Hacır, bunun sebebi olarak da Özarslan hakkında yürütülen Portaş Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmasını işaret ederek bunların önüne geçebilmek için AK Parti ile kontak kurmaya çalıştığını söyledi.

Özarslan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çabaladığını da söyleyen Hacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya dönüşlerinde karşılamaya giden isimler arasında yer aldığına da dikkat çekti.

ÖZARSLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Başkan Özarslan bu konuda net bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“'Dava İnsanlık Davasıdır.' 'Nızam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' davamızdır. Vesselam…"

MERSİN VE KONYA'DAN BİRER İLÇE BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇECEK

Gazeteci Ferhat Murat iki belediyenin daha AK Parti'ye geçebileceğine işaret etti. Murat “Mersin’den bir ilçe belediyesi ile Konya’nın Akşehir Belediyesi AK Parti’ye geçebilir.” dedi.

