Muhalefete Metropoll anketi şoku Şamil Tayyar paylaştı: Tümden çökeceği anlaşılıyor

Şamil Tayyar, Metropoll'un muhalefeti buz kesen son anket sonuçlarını değerlendirdi. Tayyar, "Araştırma, iktidara öfkenin ise henüz kesin umutsuzluğa dönüşmediğini gösteriyor. Haliyle iktidar, toplumsal öfkenin kaynağını kurutursa muhalefetin gelecek senaryosunun tümden çökeceği anlaşılıyor." dedi.

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'un son anketi gündeme oturdu. Hayat pahalılığı yüksek enflasyon sorunlarına rağmen muhalefetin alternatif oluşturamadığı görüldü.

Ocak ayının ikinci yarısında 28 bölgeyi esas alan 28 ilde gerçekleştirilen anket sonuçları uyandırdı. Katılımcıların yüzde 60.8'i, muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığını belirtti.

"Muhalefet ülkeyi yönetmeye hazır değil"

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, şaşırtan verileri sosyal medya hesabında böyle değerlendirdi:

"Metropol’un araştırması, iktidarın konjonktürel irtifa kaybını, muhalefetin iktidar senaryosuna yazanların hesap hatasını ortaya koyuyor. Defalarca bu hatalı hesaba dikkat çekmiştik. Toplum, ekonomik güçlükler gibi sorunlar yumağı nedeniyle iktidara öfkeli ama muhalefete de güvenemiyor. Metropol, ‘muhalefet ülkeyi yönetmeye hazır mı?’ diye soruyor, katılımcıların yüzde 60,8’i ‘hayır’ diyor.

Muhalefetin sadece tepki oyları üzerinde tepinerek iktidar yolunu açamayacağı ortada. AK Parti’nin 24 yıllık siyasi serüveninde görece en dezavantajlı olduğu ortamda bile muhalefetin topluma güven verememesi, bunun açık kanıtı.

Araştırma, iktidara öfkenin ise henüz kesin umutsuzluğa dönüşmediğini gösteriyor. Haliyle iktidar, toplumsal öfkenin kaynağını kurutursa muhalefetin gelecek senaryosunun tümden çökeceği anlaşılıyor. Seçime giden yolda başarı için… İktidarın sorunları çözerek, muhalefetin güvenli yol inşa ederek ilerlemesi kaçınılmaz gözüküyor.

