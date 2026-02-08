BIST 13.522
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'den özür diledi iddiasıyla ilgili açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayıp Nusaybin’deki konuşmadan ötürü özür dilediği iddialarını redderek "Bu tür operasyonel haberlerle müzakere ve diyaloğun önüne geçilmesi hedefleniyorsa başarılı olamayacaklar" dedi.

Bakırhan, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Feti Yıldız'ın süreç komisyonunun ortak raporunda olacağını belirttiği "umut hakkı" hakkında konuşan Bakırhan, "Umut hakkı, sadece bir şahsa değil, Türkiye’nin toplumsal barış umudunu güçlendirecek bir düzenleme olarak görülmelidir. Çünkü umut hakkı yalnızca hukuki bir düzenleme değil, toplumsal barışın inşasında köprü görevi görecek bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.

"Umut hakkı" konusunda CHP'ye çağrıda bulunan Bakırhan, "CHP’nin barış sürecine yapacağı önemli katkılardan biri olabilir" dedi.

Suriye're terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlara destek çıkan Bahçeli'yi Nusaybin'de çok sert bir dille eleştiren Bakırhan'a, Bahçeli'den özür dilediği iddiası soruldu.

Bakırhan, "Siyaset diyalogsuz olmaz; görüşme ve fikir alışverişi siyasetin temelidir. Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Bahçeli ile elbette görüşürüz. Ülkenin barışa, demokrasiye ve ortak akla ihtiyacı var. Bu ihtiyaç için temas da görüşme de ilkesel olarak mümkündür ve olmalıdır. Ancak yakın zamanda Sayın Bahçeli ile herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Ama gerçekleşmesi barışa ulaşma yolunda faydalı olacaktır. Bu tür operasyonel haberlerle müzakere ve diyaloğun önüne geçilmesi hedefleniyorsa başarılı olamayacaklar." yanıtını verdi.

