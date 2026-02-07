Türkiye’de ilk: 12 santimlik dev anevrizma kapalı yöntemle tedavi edildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 75 yaşındaki İsmet Akoğlu’nda, tıp dünyasında ender rastlanan büyüklükte bir anevrizma (damar balonlaşması) tespit edildi. Normalde 2 santim olması gereken karın ana damarının 12 santime ulaşarak patlama noktasına geldiği belirlendi. Medipol Sağlık Grubu Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Türkiye’de tedavi edilen en büyük anevrizmalardan biri olan bu vakayı, açık ameliyat yerine kapalı yöntemle onardı.

Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ancak patladığında hayati risk taşıyan aort anevrizması, 75 yaşındaki İsmet Akoğlu’nun hayatını tehdit etti. Şiddetli karın ağrısıyla gittiği sağlık kuruluşunda damar çapının büyüdüğü söylenen Akoğlu, zaman kaybetmeden Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler korkutucu tabloyu ortaya koydu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibi, 12 santimetreye ulaşmış ve patlamaya hazır bir bombaya dönüşen dev anevrizmayı kapalı yöntemle onarmayı başardı. Bu operasyon, Türkiye’de onarılan en büyük anevrizma vakası olarak kayıtlara geçti.

“DAMARIN NORMAL ÇAPI 2-3 SANTİM OLMALI”

Hastanın iki gün süren şiddetli ağrılar nedeniyle ilk olarak başka farklı bir sağlık kuruluşuna başvurduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, “Yapılan ultrasonda karın aortu dediğimiz ana damarda ciddi bir büyüme tespit edilmiş. Normalde 2-3 santimetre arasında olması gereken aort çapının yaklaşık 9,5 santimetreye ulaştığı görülmüş ve acil olarak ileri bir merkeze başvurması önerilmiş. Bize geldiğinde hastamızı vakit kaybetmeden yoğun bakıma yatırdık ve acilen karın bölgesinin tomografisini çektik. Tomografi sonucunda durumun ultrasonda görülenden daha ciddi olduğunu fark ettik. Anevrizmanın 9,5 santim değil, yaklaşık 11,8 santim yani neredeyse 12 santim büyüklüğünde olduğunu saptadık. Bu boyut, ülkemizde bugüne kadar karşılaşılan ve tedavi edilen en büyük anevrizmalardan biri” diye konuştu.

“KAPALI YÖNTEMLE BAŞARILI ŞEKİLDE ONARILDI”

Hayati risk taşıyan bu tablo karşısında hızlıca müdahale ettiklerini belirten Prof. Boztosun, “Hastamıza açık ameliyat yerine kapalı yöntem uyguladık. Her iki kasıktan girerek endovasküler yöntemle abdominal aort anevrizmasının tamirini gerçekleştirdik. İşlem başarılı geçti. Operasyonun ertesi günü hastamız ayağa kalktı ve mobilize oldu. Şu anda genel durumu son derece iyi ve stabil. Hastamız aslında çok şanslıydı. Anevrizma oldukça kritik bir boyuta ulaşmış, hatta yırtılma aşamasına gelmişti. Buna rağmen patlamadan hastaneye ulaşması onun hayatını kurtaran en önemli faktör oldu. Zamanında müdahale sayesinde çok şükür şu an sağlığına kavuşmuş durumda. Planlamamız doğrultusunda yarın taburcu etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.