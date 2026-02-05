Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimi için uyku, en az beslenme ve hareket kadar önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Ancak düzensiz uyku alışkanlıkları ve yetersiz uyku süresi, çocuklarda hem fiziksel hem de ruhsal pek çok soruna zemin hazırlayabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocukluk çağında kaliteli uykunun önemine dikkat çekerek aileleri önemli uyarılarda bulundu.

“UYKU, BÜYÜME VE ÖĞRENMENİN TEMELİDİR”

Uykunun yalnızca dinlenme süreci olmadığını belirten Dr. Noyan, “İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Uyku, beslenme ve barınma gibi temel bir ihtiyaçtır. Metabolizmanın düzenlenmesi, dikkat ve öğrenme süreçleri, doku onarımı ve büyüme hormonlarının salgılanması uykuda gerçekleşir. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için hayati önem taşıyor” dedi.

YETERSİZ UYKU SADECE YORGUNLUK YAPMIYOR

Çocuklarda uyku eksikliğinin yalnızca gün içinde halsizlikle sınırlı kalmadığını belirten Dr. Noyan, “Uzun vadede bağışıklık zayıflığı, enfeksiyonlara yatkınlık, büyüme ve gelişmede duraksama, obezite gibi metabolik sorunlar görülebilir. Ayrıca kaygı, depresyon, davranış problemleri ve öğrenme güçlükleri de ortaya çıkabilir. Uyku problemleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerini taklit edebilir. Dikkat eksikliği şikayetiyle başvuran çocuklarda uyku mutlaka ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Şiddetli bir uyku bozukluğu varsa, öncelikle uykunun ele alınması gerekir” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN AİLELERE ÖNERİLER

Uyku sorunlarının en sık nedeninin yetersiz uyku hijyeni olduğunu belirten Dr. Noyan, “Düzenli yatma ve uyanma saatleri oluşturulmalı, yatmadan önce ekran kullanımı sınırlandırılmalı, kafeinli ve aşırı şekerli gıdalardan kaçınılmalı ve gün içinde doğal gün ışığından faydalanılmalıdır. Uyku problemleri her zaman alışkanlıklardan kaynaklı değildir. Horlama, nefes durması, ağız açık uyuma, ani irkilmeler, gün içinde aşırı uyku hali veya davranış değişiklikleri varsa çocuk mutlaka farklı branşlarca değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ UYKU BİR LÜKS DEĞİL”

Dr. Noyan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kaliteli uyku bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Çocuğun akademik başarısı, ruh sağlığı ve yaşam kalitesi için sağlıklı bir uyku düzeni şarttır. Günlük yaşamda yapılacak küçük değişiklikler bile büyük fark oluşturabilir.”