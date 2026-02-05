BIST 13.893
DOLAR 43,54
EURO 51,48
ALTIN 6.906,29
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın

Bursa'da tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Abone ol

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Gül Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasının tek katlı deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın etraftaki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Fabrikanın gece vardiyasındaki işçilerin diğer binalarda çalıştığı, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı
Galatasaray'a imza atan Renato Nhaga'dan açıklamalar
Galatasaray'a imza atan Renato Nhaga'dan açıklamalar
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Trafik cezası düzenlemeleri içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
Trafik cezası düzenlemeleri içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!
Bakan Kacır: 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hedefi...
Bakan Kacır: 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hedefi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ve Paşinyan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ve Paşinyan'ı tebrik etti
Donald Trump'tan İran lideri Hamaney'e tehdit
Donald Trump'tan İran lideri Hamaney'e tehdit
Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor yenişemedi
Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor yenişemedi
Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor
Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor
Kuzey Ege’de fırtına feribot seferlerini vurdu
Kuzey Ege’de fırtına feribot seferlerini vurdu