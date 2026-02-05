BIST 13.893
Beşiktaş, Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, Belçika ekibi Genk'ten 24 yaşındaki santrfor Hyeon-gyu Oh'u 14 milyon avro karşılığında transfer etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14 milyon avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Güney Koreli futbolcu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varıldığı da bildirildi.

Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta 10 gol kaydetti.

