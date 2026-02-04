BIST 13.891
Donald Trump'tan İran lideri Hamaney'e tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamaney şu anda çok endişelenmeli." dedi.

ABD ile İran arasındaki giderek yükselen gerilim Orta Doğu'da işleri kızıştırdı.

ABD ordusu bölgeye yığınak yapmaya devam ederken askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağı merak konusu olmaya devam ederken kurulması beklenen diplomasi masası da pürüzlere takıldı.

ABD, İran'a Cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmeyeceğini bildirmesiyle masa kurulmadan dağıldı.

İRAN'A TEHDİT

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni bir tehdit geldi. 

"HAMANEY ENDİŞENMELİ"

İran'ın dini lideri Hamaney'i tehdit eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Hamaney şu an endişelenmeli"

VENEZUELA'YI ÖRNEK VEREREK GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Öte yandan Trump, İran'a yönelik askeri sevkiyatların artırıldığını belirterek, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir donanmanın yolda olduğunu belirtmiş, "Anlaşma olursa iyi olur, olmazsa ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. 

