Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası Erdoğan prens Selman'a ne dedi?

Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. İptal oldu denilen transferdeki düğümü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek çözdü.

Fenerbahçe uzun uğraşlar vermesine rağmen Kante ile En-Nesyri'nin takası konusunda başarılı olamadığını önceki gün resmi sitesinden duyurmuş, taraftarı hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilemişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıl sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret adeta Fenerbahçe'nin şansı oldu. Sabah gazetesi transferin perde arkasını yazdı.

Al-İttihad'ın transfer bilgilerini FIFA TMS sistemine hatalı girmesiyle transferin çıkmaza girdiği, sarı-lacivertli yönetim tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a iletildi.



Suudi Spor Bakanı aracılığıyla bu işin çözülüp çözülemeyeceği soruldu. Bak, konuyu mevkidaşına iletti ancak ilerleme kaydedilemedi.

BAKAN BAK İLETTİ

Yemeğin sonunda Bakan Bak bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip, "Efendim, F.Bahçe'nin bir transfer konusu var" der demez "Evet ben de takip ediyorum. Son durum ne?" yanıtını aldı.



BAŞKAN ERDOĞAN: "BU İŞİ BİTİRELİM"

Bakan, "Transferin son günüymüş, FIFA'ya bilgi verilmesi gerekiyormuş" deyince Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman'a "Bu işi bitirelim. Transferin de son günüymüş, nasıl bir çözüm üretiriz" ifadesini kullandı. Yapılan görüşme sonrası Prens Selman'ın da verdiği direktifle Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ OLMUŞTUR"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran transferin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerin yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

2023 yılında Chelsea'dan Al-Ittihad'a transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.