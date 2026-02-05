BIST 13.882
Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. TÜMOSAN Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan gelen bir soruya tepki göstermişti.

Bir basın mensubunun "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatın gitsin. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın" sözlerine sinirlenen Çağdaş Atan, "Sen soru mu sordun? Fırça mı attın? Biraz haddinizi bilin." şeklinde yanıt vermişti.

