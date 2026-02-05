TIME'dan dikkat çeken Hamaney kapağı! Suikast mesajı mı verildi? Akıllara Kaddafi ve Saddam geldi

ABD ile İran arasında çoklu krizler sürerken TIME dergisinin Ayetullah Ali Hamaney’i kapağına taşıması dikkati çekti.

TIME dergisinin "Ayetullah’tan Sonra" başlıklı kapağı, İran’daki gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Edel Rodriguez imzalı kapakta İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yüzü görünmeden, arkası dönük bir figürle yer aldı. Kızıl tonların ağırlıkta olduğu illüstrasyon, protestoların nasıl kontrolden çıktığını ve ülke genelindeki gerilimi yansıttı.

Bu belirsizlik ortamında ABD merkezli TIME dergisi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i kapağına taşıdı. “After the Ayatollah” (“Ayetullah’tan Sonra”) başlığını kullanan dergi, İran'da rejiminin devrilme ihtimaline atıfta bulundu.

TIME dergisi geçmiş yıllarda benzer kapaklara yer verdi. Dergi, 2003 yılında ABD’nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin’in portresini kapağına taşıyarak "Saddam’dan Sonra Hayat" başlığını kullandı. 2011 yılında ise Libya lideri Muammer Kaddafi’nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi’den Sonra Dünya" kapağı yayımlandı. Her iki lider de bu kapakların ardından kısa süre içinde idam edildi.

Geçmiş örnekler, TIME’ın Ayetullah Ali Hamaney’i arkası dönük şekilde betimlediği son kapağıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Aynı dergi daha önce Haziran 2025 sayısındaki kapağında kapağında Hamaney'i yüzü yırtılmış şekilde resmetmiş, İran'da rejim değişikliği iddialarının gündeme taşınmasına sebep olmuştu.

