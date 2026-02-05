BIST 13.781
İran Ordu Sözcüsü: Bir savaş başlarsa, tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacaktır

İran Ordu Sözcüsü: Bir savaş başlarsa, tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacaktır

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, savaşın başlaması durumunda tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacağını söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı "defapress" haber sitesine konuşan Ekreminiya, ABD'nin olası İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekreminiya, "Bir savaş başlarsa kapsamı tüm bölge coğrafyasını ve ABD’nin bütün üslerini içine alacaktır. İşgal altındaki topraklardan Basra Körfezi’ne ve ABD’nin üslerinin bulunduğu Umman Denizi’ne kadar. ABD üslerine erişimimiz kolay ve bu durum onların kırılganlığını artırmaktadır." dedi.

Her seçenek ve senaryoya karşı her zaman hazır olduklarını dile getiren Ekreminiya, "Eğer düşman savaş seçeneğini tercih ederse, biz de savaş koşullarındaki her seçeneğe hazırız." ifadelerini kullandı.

"Biz savunmaya hazırız ve uzlaşma ile savaş arasında seçim yapması gereken kişi ABD Başkanı'dır." diyen Ekreminiya, "Bu bizim mesajımızdır; defalarca dile getirdik ve şimdi de kararlılıkla ilan ediyoruz: Ülkeyi savunmak için tam hazırlık içindeyiz." dedi.

