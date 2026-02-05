BIST 13.781
Epstein'in evinde çekilen yarı çıplak fotoğraftaki kişi Veliaht Prenses Mette-Marit çıktı

Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in Epstein bağlantısı ülke kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Belgelerde yer alan bir fotoğrafın sırrı da çözüldü. Fotoğrafta yer alan kişinin, Epstein'ın evinde günlerce konakladığı ortaya çıkan Mette-Marit olduğu doğrulanırken veliaht prensesten açıklama geldi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son Epstein belgeleri birçok ülkeyi karıştırdı. Belgelerde yer alan bilgiye göre Norveç veliaht prensesi Mette-Marit, Epstein'ın evinde dört gün boyunca konakladı.

Norveç Kraliyeti doğruladı

Norveç Kraliyet Sarayı, 2013 yılında prensesin Epstein'ın Florida'daki evinde kaldığını doğruladı. Norveç basınında ise Mette-Marit'in malikanede çekildiği öne sürülen fotoğrafları ve Epstein ile samimi e-posta yazışmaları bulunduğu ifade edildi.

Norveç'i karıştıran fotoğraf

Bazı görüntülerde prensesin, Epstein'ın evinde yarı çıplak kişilerin bulunduğu bir ortamda yer aldığı iddia edilirken, bu fotoğraflar Norveç kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Sansürsüz hali yayımlandı

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı fotoğrafta Mette-Marit'in yüzü gizlenirken Norveç basını fotoğrafın sansürsüz halini yayımladı.

