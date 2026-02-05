Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait

Epstein belgeleri gündemden düşmüyor. Jeffrey Epstein'ın New York malikanesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafı bulundu. Bu samimiyet, sosyal medyada ve uluslararası arenada yeniden tartışma yaratırken, Epstein'ın Suudi Prense yaptığı teklif de ortaya çıktı. Epstein arabulucu ile ilettiği mesajda prense "Ne siyasiyim, ne askerim ne de casusum. Krallığın çıkarlarını temsil etmekten mutluluk duyarım." demiş.

Jeffrey Epstein'ın Manhattan'daki malikânesinden ortaya çıkan yeni fotoğraf ve arşiv görüntüleri, dünyaca ünlü isimlerle ilişkileri yeniden gündeme taşıdı. ABD merkezli The New York Times'ın yayımladığı fotoğraflar arasında, Epstein'ın evinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çerçeveli bir fotoğrafı da yer aldı. Bu kare, sosyal medyada geniş tepki çekti.

Epstein'ın evinde birçok yüksek profilli figürün fotoğraflarının sergilenmiş olması, finansörün global ilişkiler ağına dair daha önceki raporlarla birleşince eleştirileri güçlendirdi.

Epstein'in veliaht prense yaptığı teklif

Jeffrey Epstein'ın, 2016 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kendisini "finansal arabulucu" ve "finansal sırdaş" olarak sunduğu ortaya çıktı. Sızdırılan mesajlar, Epstein'ın Suudi Arabistan'ın en üst karar mekanizmalarına doğrudan erişim talep ettiğini gözler önüne seriyor. Yazışmalara göre Epstein, mesajların iletilmesinde BAE'li iş kadını Aziza El Ahmadi'nin aracılık yaptığını belirtiyor. Epstein, Prens'e gönderdiği mesajlarda, Suudi sarayında resmi ve stratejik bir rol üstlenmek istediğini açıkça ifade ediyor.



Ne casusum ne askerim

Epstein mesajlarında kendisini siyasetin ve istihbaratın dışında konumlandırarak şu ifadeleri kullanıyor:

-"Önerim Prens'in, sarayın ya da Suudi Arabistan Krallığı'nın 'Finansal Sırdaşı' olmaktır. Vizyon'un finansal yapılandırılmasına en büyük katkıyı sağlayan isimlerden biri olmayı memnuniyetle karşılarım. Ne siyasiyim, ne askerim ne de casusum. Krallığın çıkarlarını temsil etmekten mutluluk duyarım."



Bedevi köyüne benzer

Epstein'ın hedefinde özellikle Vizyon 2030 projesi yer alıyor. Mesajlarda, projedeki tüm finansal bileşenler üzerinde tam kontrol istediğini belirten Epstein, bakanlar ve danışmanlar hakkında doğrudan değerlendirme yapma talebinde bulunuyor. Epstein'ın teklifi şöyle:

"Tüm finansal bileşenleri, bakanları, danışmanları şahsen incelemem gerekir. Vizyon'un kesinlikle bir finansal mimara ihtiyacı var; aksi takdirde güzel bir saray yerine bir Bedevi köyüne benzeyecektir."

Epstein ayrıca Veliaht Prens'e doğrudan ve düzenli erişim talep ediyor. Her iki haftada bir 30 dakikalık birebir görüşme ya da Skype toplantısı isteyen Epstein, fiziksel konumunun önemsiz olduğunu vurgulayarak, "Değerli olan vücudumun nerede olduğu değil, fikirlerimdir" ifadelerini kullanıyor.

Ücret istememiş seyahat masrafı talep etmiş

Daha da dikkat çekici olan ise Epstein'in ilk yıl için hiçbir ücret talep etmemesi. Mesajlarda, yalnızca seyahat gibi doğrudan masrafların karşılanmasını istediğini, ilk yılın sonunda ise ücret konusundaki takdiri tamamen Prens'e bıraktığını belirtiyor.