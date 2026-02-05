Washington Post’ta toplu işten çıkarma: Haber kadrosu küçülüyor

Jeff Bezos’un sahibi olduğu ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, iş gücünün yaklaşık üçte birini kapsayan kapsamlı bir küçülmeye gideceğini açıkladı. Karar kapsamında spor, yerel haberler ve dış haberler servislerinde geniş çaplı işten çıkarmalar yapılacak.

Washington Post yönetimi, Çarşamba günü yapılan açıklamayla gazetenin haber kadrosunda önemli bir küçülmeye gidileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, işten çıkarmalar özellikle spor servisi, yerel haberler birimi ve dış haberler masasında yoğunlaşacak.

Gazetenin sahibi olan Jeff Bezos döneminde alınan bu kararın, kurumun mevcut ekonomik koşullara uyum sağlaması amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.

'KURUMSAL İSTİKRAR İÇİN GEREKLİ'

Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, personele gönderdiği notta, işten çıkarmaların kurumsal “istikrar”ı sağlamak için zorunlu hale geldiğini savundu. Murray, gazetenin mevcut yapısının değişen medya koşullarına yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.

ESKİ EDİTÖRDEN SERT TEPKİ

Karara, gazete çalışanlarının yanı sıra eski yöneticilerden de sert eleştiriler geldi. Washington Post’un eski editörü Marty Baron, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

“Dünyanın en büyük haber kuruluşlarından birinin tarihindeki en karanlık günlerden biri.”

YAPAY ZEKA VE DEĞİŞEN OKUR ALIŞKANLIKLARI

Matt Murray, personele gönderdiği notta, yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmenin ardından son üç yıl içinde gazetenin internet trafiğinde ciddi bir düşüş yaşandığını kaydetti. Post’un “farklı bir döneme kök saldığını” belirten Murray, ayakta kalabilmek için gazetecilik anlayışının ve iş modellerinin yeniden icat edilmesi gerektiğini savundu.

KRİTİK BÖLGELERDE MUHABİR AĞLARI ETKİLENDİ

İşten çıkarma kararının, gazetenin uluslararası ve yerel haber ağında önemli sonuçlar doğurduğu bildirildi:

Orta Doğu: Kahire büro şefi, Orta Doğu masasının tamamının ve editör kadrosunun işten çıkarıldığını açıkladı.

Ukrayna: Savaş bölgesinde görev yapan bir muhabirin işine son verildiği duyuruldu.

Yerel Haberler: Washington DC bölgesini kapsayan metro servisinin büyük bir bölümünde çalışanların görevine son verildiği bildirildi.

ABONE KAYBI VE STRATEJİK YÖN DEĞİŞİMİ

Washington Post’un yaşadığı mali zorlukların ve abone kaybının, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Jeff Bezos’un kararıyla bir adayı desteklememe yönünde aldığı tutumun ardından hızlandığı ifade ediliyor. Bu kararın ardından on binlerce okurun, gazetenin onlarca yıllık geleneğinin bozulduğunu belirterek aboneliklerini iptal ettiği aktarılıyor.