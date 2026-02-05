BIST 13.781
A101 yeni nesil medya platformu Medya101'i tanıttı

A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, "A101'de perakende medyayı erişim değil, etki odaklı bir büyüme alanı olarak ele alıyoruz" diye konuştu.

 A101, yeni nesil medya platformu Medya101'in tanıtımını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101, tedarikçi ilişkilerinde yeni bir dönemi temsil eden Medya101 tanıtım törenini İstanbul'da gerçekleştirdi.

'Oyunun Kuralları Değişiyor' konseptiyle düzenlenen etkinlikte Medya101, A101'in tedarikçi ekosistemine bakışındaki dönüşümün somut çıktısı olarak tanıtıldı.

Moderatörlüğünü yazar ve sunucu Yekta Kopan'ın üstlendiği etkinlikte, perakende medyanın yükselen rolü, ortak akılla karar alma süreçleri ve birlikte büyüme yaklaşımı farklı oturum ve panellerle ele alındı.

A Milli Kadın ve Fenerbahçe SK Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in de panel konuşmacıları arasında yer aldığı etkinlikte milli voleybolcu, spor ve takım kültürü perspektifinden sürdürülebilir dönüşümün nasıl mümkün olabileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, perakende medyanın, yalnızca iletişim alanı değil, sahip oldukları saha gücünü, ölçeği ve veriyi ticari değere dönüştüren stratejik yapı olduğunu belirtti.

Medya101 ile satın alma anına en yakın temas noktalarında doğru ürünün, doğru kişiyle, doğru yerde buluşmasını sağladıklarını aktaran Yıldız, 'Bu yapı sayesinde tedarikçilerimiz, ölçülebilir metotlarla yatırımlarının karşılığını hızlı bir şekilde alabiliyor. A101'de perakende medyayı erişim değil, etki odaklı bir büyüme alanı olarak ele alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Medya101 Genel Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç de perakende medyada oyunun kurallarının değiştiğini vurguladı.

Artık markalar için yalnızca görünür olmanın değil, temasın neye karşılık geldiğini net biçimde görebilmenin önemli olduğuna dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

'Medya101'i mağaza içinden dijitale uzanan temas noktalarını tek bir yapı altında ele alan, kampanyaları satışla ilişkilendiren entegre bir perakende medya modeli olarak kurguladık. Bu yapıyı da tedarikçilerimizle birlikte değer üretmeye ve uzun vadeli büyümeye odaklanan bir iş modeli olarak konumlandırıyoruz.'

