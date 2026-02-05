BIST 13.781
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.840,48
EKONOMİ

Borsa İstanbul yeni işlem gününe sürprizle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe sınırlı düşüşle giriş yaptı. Endeks, açılışta önceki kapanış seviyesinin altında işlem görürken, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar yatırımcıların odağında yer aldı.

BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü yüzde 0,11 oranında yükselişle 13.891,21 puanda tamamlayarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Yeni işlem gününde ise endeks, 24,09 puanlık düşüşle 13.867,12 seviyesine geriledi.

Açılışta sektör bazlı performans incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,25 oranında değer kaybederken, holding endeksinin yatay bir görünüm sergilediği görüldü. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan spor hisseleri olurken, madencilik sektörü en fazla gerileyen alan olarak öne çıktı.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER PİYASALARA YÖN VERİYOR

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik değerleme endişeleri ve yazılım şirketlerinde görülen satış baskısı yatırımcıların risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Aynı zamanda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekte uygulayacağı para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda dalgalanmayı artırıyor.

ABD’de yoğun bilanço döneminde şirket finansallarına yönelik değerlendirmeler, pay piyasalarında yüksek oynaklığa neden oluyor.

