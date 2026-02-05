BIST 13.781
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.840,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasının izinden giden Buse Genç, AFAD personeli oldu.

Abone ol

İskenderun ilçesinde yaşayan Buse Genç, 3 yıl önceki depremlere Denizciler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Afeti yara almadan atlatan Genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli olan babası Mustafa (57) ve kardeşi Mehmet Emin Çolak'ın (17) birlikte yaşadığı merkez Antakya ilçesindeki evlerine gitti.

Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Genç, enkazda babasının ve kardeşinin cansız bedenlerini buldu.

Genç, acısına rağmen babasının enkazda bulduğu montunu giyerek gönüllü olarak arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdi.

Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu - Resim: 0

Bu süreçte baba mesleğini sürdürme kararı alan Genç, AFAD'ın açtığı ilana başvurarak geçen yıl sözleşmeli personel olarak işe alındı.

Babasının izinden giden Genç, insanlara yardım ederek depremde kaybettiklerinin acısını hafifletmeye çalışıyor.

Buse Genç (27), AA muhabirine, deprem günü babasından haber alamayınca göreve gittiğini düşündüğünü ancak enkazda cansız bedenini bulduğunu söyledi.

Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu - Resim: 1

Babasının kaldığı yerden devam etmek için onun izinden gitmeye karar verdiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Kesinlikle AFAD personeli olma gibi bir durumum yoktu. Depremin üçüncü gününün sonunda babamın odasını açtığımızda bulduğum şey üniformaları oldu. Birkaç gün sonra o insanlara yardım edip babamın üniformasıyla ısındığımda anladım ki babamın kaldığı yerden devam etmem gerekiyormuş. Ondan sonra benim için hayat yeniden başladı."

Genç, afetin ardından daha güçlü ve ayakları yere basan biri olduğunu dile getirdi. İnsanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Her bir insanın hayatına dokunduğumda babamı hatırlıyorum ve daha çok gururlanıyorum ve bu işi daha çok yapmak istiyorum. Babamın kaldığı yerden, bu kurumda daha da ilerlemek istiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
"Asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor
"Asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor
Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu
Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu
Borsa İstanbul yeni işlem gününe sürprizle başladı
Borsa İstanbul yeni işlem gününe sürprizle başladı
ABD'de, Nike hakkında beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı
ABD'de, Nike hakkında beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
İstanbul'da denizde ceset şoku
İstanbul'da denizde ceset şoku
İran'dan Almanya Başbakanı Merz'in açıklamasına tepki
İran'dan Almanya Başbakanı Merz'in açıklamasına tepki
CHP lideri Özgür Özel'den Nagehan Alçı'ya tepki!
CHP lideri Özgür Özel'den Nagehan Alçı'ya tepki!
Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti
Yapı Kredi'nin 2025 net karı 47 milyar lira oldu
Yapı Kredi'nin 2025 net karı 47 milyar lira oldu
Alperen Şengün oyundan atıldı çıldırtan hakem kararı
Alperen Şengün oyundan atıldı çıldırtan hakem kararı
Trump, Epstein dosyası kapsamında Clinton'a yönelik soruşturmadan rahatsız olduğunu söyledi
Trump, Epstein dosyası kapsamında Clinton'a yönelik soruşturmadan rahatsız olduğunu söyledi