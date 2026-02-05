Trump’a ikinci suikast girişiminin faili Routh’a müebbet hapis

ABD Başkanı Donald Trump’a 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Florida’da düzenlenen ikinci suikast girişiminin faili Ryan Wesley Routh, Güney Florida Bölge Mahkemesi tarafından şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, savunmanın daha düşük ceza talebini reddetti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkanlık seçimlerinden önce atlattığı ikinci suikast girişimine ilişkin davada karar açıklandı. 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh, 15 Eylül 2024’te Trump’ın Florida’da golf oynadığı sırada gerçekleştirilen suikast girişimi nedeniyle suçlu bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre Routh, Trump’a yönelik saldırı hazırlığı yapmak ve ateşli silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılandı. Jüri, sanığın eyleminin planlı ve kasıtlı olduğu sonucuna vardı.

SAVUNMADAN “TETİĞİ ÇEKMEDİ” VURGUSU

Davanın görüldüğü Florida’nın Fort Pierce kentindeki duruşmada sanık avukatı Martin L. Roth, müvekkilinin cezasında indirim yapılmasını talep etti. Roth, mahkeme salonunda yaptığı savunmada, Routh’un olay anında saldırıyı gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Kendisi, tetiği çekmemeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.

Savunma ayrıca, Routh’un kişiliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sanığın "özünde iyi bir insan" olduğunu ileri sürdü. Ancak bu argüman, mahkeme tarafından kabul edilmedi.

“ÖLÜMCÜL PLAN KASITLI VE ŞERİRDİ”

Güney Florida Bölge Mahkemesi Yargıcı Aileen Cannon, savunmanın 27 yıl hapis cezası talebini reddederek sanık hakkında en ağır cezayı verdi. Karar duruşmasında Yargıç Cannon, sanığın eylemlerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığınız ölümcül plan, kasıtlı ve şerir nitelikliydi. Barışçıl bir insan değilsiniz. Siz, iyi bir insan değilsiniz."

Cannon, Routh’un şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, silah suçundan ayrıca 7 yıl hapis cezası verildiğini, diğer üç suçtan hükmedilen cezaların ise eş zamanlı olarak infaz edileceğini açıkladı.