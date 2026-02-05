Dünya genelindeki en büyük depremler! Yüzbinler hayatını kaybetti

Türkiye'de 6 Şubat 2023'de meydana gelen ve 53 binden fazla vatandaşın yaşamına mal olan Kahramanmaraş depremleri son 100 yılda en çok ölüme yol açan depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Dünya üzerinde her yıl toplamda büyüklü küçüklü yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor, bunların yaklaşık 100 bini hissedilirken 100 kadarı da hasara yol açıyor.

Türkiye'de de 6 Şubat 2023'te art arda meydana gelen 2 deprem, son 100 yılın en ölümcül depremlerinden biri olarak kaydedilirken ülkede de "asrın felaketi" olarak anılıyor. AA muhabiri, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında son 100 yılın en çok ölüme yol açan depremlerini derledi.

Haiti depreminde 316 bin kişi öldü

Haiti, 12 Ocak 2010'da son 100 yılın en ölümlü depremiyle sarsıldı.

Bu tarihte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Ülkenin güneyinin yerle bir olmasına neden olan deprem, 1,3 milyon kişiyi evsiz bıraktı.

Çin'deki deprem 243 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı

Çin'de 27 Temmuz 1976'da meydana gelen deprem Tangşan bölgesini harabeye çeviren deprem en çok ölüme yol açan 2. deprem oldu.

Büyüklüğü 7,5 olan depremde 243 bin kişi öldü.

Başkent Pekin'de de hasara yol açan depremde 799 bin kişi yaralandı.

Endonezya depremi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre Endonezya'nın batısındaki Açe açıklarında 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 07.28'de 30 kilometre derinlikte oluşan ve 10 dakika süren deprem ile tetiklediği tsunami, okyanus kıyısındaki ülkelerde yıkıcı hasara yol açtı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Endonezya, Hindistan ile Afrika'nın bazı bölgeleri dahil 14 ülkede toplamda 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çoğunluğu, en çok etkilenen Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'dan olmak üzere, bölge genelinde 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Deprem 1900'den bu yana yaşanan en büyük 3. deprem olarak kayıtlara geçti.

Çin'deki 7,8'lik deprem 200 bin can aldı

Tarihler 16 Aralık 1920'yi gösterdiğinde Çin'in Haiuyan bölgesini yerle bir eden 7,8 büyüklüğündeki depremde 200 bin kişi öldü.

Depremin tetiklediği heyelanlar sonucu bazı köyler haritadan silindi. Depremin merkezi yakınlarında derin çatlaklar meydana geldi, bazı nehirlerin yataklarının yönü değişti.

Japonya'da 8,9 büyüklüğündeki deprem ve 143 bin can kaybı

1 Eylül 1923'de Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde büyük yıkıma yol açan 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem ve ardından çıkan yangınlarda 143 bin kişi yaşamını yitirdi.

Bu deprem de son yüzyıldaki en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

5 Ekim 1948'de bugünkü Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde, 110 bin kişi öldü, bu deprem de son 100 yılın en ölümcül depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, 6 Şubat gecesi "asrın felaketi" olarak adlandırılan bir kara güne uyandı.

6 Şubat 2023'te önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7,7 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremde çevre illerde büyük hasar meydana gelirken deprem birçok çevre ülkeden de hissedildi.

Ülke daha ilk depremin şokunu atlamadan aynı gün ilk depremden 9 saat sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Depremler sonucunda Türkiye'de 53 bin 537, Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi öldü ve toplamda 138 binden fazla kişi yaralandı.