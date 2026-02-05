BIST 13.635
Antalya'da altyapı çalışmasında bulunan kemikler ekipleri alarma geçirdi

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince yapılan kazıda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ortaya çıktı.

Antalya'da altyapı çalışmasında bulunan kemikler ekipleri alarma geçirdi - Resim: 1

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki boru hattı çalışmaları için kazı yapan ASAT ekipleri, kemikleri fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Antalya'da altyapı çalışmasında bulunan kemikler ekipleri alarma geçirdi - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye polis ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Antalya'da altyapı çalışmasında bulunan kemikler ekipleri alarma geçirdi - Resim: 3

Ekipler eşliğinde devam edilen kazıda çıkarılan kemikler, olay yeri inceleme ekibine teslim edildi.

Antalya'da altyapı çalışmasında bulunan kemikler ekipleri alarma geçirdi - Resim: 4

Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

